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٣
﴿وَقَالُوۤا۟﴾ أَيْ مُنْكِرُو الْبَعْث ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هِیَ﴾ أي الحياة ﴿إِلَّا حَیَاتُنَا ٱلدُّنۡیَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِینَ ٢٩﴾

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