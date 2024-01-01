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٣

Ни одно творение не способно принимать решения, передвигаться или отдыхать, пока на это не будет дозволения Аллаха. Ни правители, ни подчиненные не способны покинуть Его владения и избавиться от зависимости от Него, потому что все они покорны Ему. Он один подчиняет Себе творения, и все они подвластны Ему, и это значит, что только Он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает, вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с божественной мудростью. Он ведает обо всех тайнах и сокровенных мыслях и знает о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия.