undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ﴾ الْقَادِر الَّذِي لَا يُعْجِزهُ شَيْء مُسْتَعْلِيًا ﴿فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِیمُ﴾ فِي خَلْقه ﴿ٱلۡخَبِیرُ ١٨﴾ ببواطنهم كظواهرهم

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%