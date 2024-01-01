undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين مع الله غيره: إني أخاف إن عصيت ربي، فخالفت أمره، وأشركت معه غيره في عبادته، أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة.