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٣
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿سِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِینَ ١١﴾ الرُّسُل مِنْ هَلَاكهمْ بالعذاب ليعتبروا

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