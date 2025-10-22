وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ٥١ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌۭ ٥١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿وَإِن یَكَادُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَیُزۡلِقُونَكَ﴾ بِضَمِّ الْيَاء وبفتحها ﴿بِأَبۡصَـٰرِهِمۡ﴾ يَنْظُرُونَ إلَيْك نَظَرًا شَدِيدًا يَكَاد أَنْ يَصْرَعك وَيُسْقِطك مِنْ مَكَانك ﴿لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكۡرَ﴾ الْقُرْآن ﴿وَیَقُولُونَ﴾ حَسَدًا ﴿إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونࣱ ٥١﴾ بِسَبَبِ الْقُرْآن الَّذِي جَاءَ بِهِ