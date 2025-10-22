فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ٥٠ فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٥٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠) ] له‌به‌ر ئه‌وه‌ی ته‌وبه‌ی كرد دووباره‌ خوای گه‌وره‌ هه‌ڵیبژارده‌وه‌ بۆ پێغه‌مبه‌رایه‌تی، وه‌ داینا له‌وانه‌ی كه‌ زۆر چاكه‌كارو پیاوچاكن، وه‌ پێغه‌مبه‌رایه‌تیه‌كه‌ی بۆ گه‌ڕانده‌وه‌و گه‌ڕایه‌وه‌ ناو قه‌ومه‌كه‌ی، وه‌ سه‌د هه‌زار كه‌س بوون هه‌ر هه‌موویان ئیمانیان پێی هێنا.