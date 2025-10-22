لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩ لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ ] ئه‌گه‌ر نیعمه‌تی خوای گه‌وره‌ فریای نه‌كه‌وتایه‌ كه‌ ته‌وبه‌ی كرد ئه‌وه‌ فڕێ ئه‌درایه‌ ئه‌و چۆڵی و بیابانه‌ كه‌ هیچ ڕووه‌كێكی لێ نه‌بوایه‌ [ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) ] وه‌ زه‌م و لۆمه‌ ئه‌كرا له‌به‌ر ئه‌وه‌ی كه‌ قه‌ومه‌كه‌ی به‌جێ هێشت.