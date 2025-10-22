لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩

لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩