﴿لَّوۡلَاۤ أَن تَدَ ٰ⁠رَكَهُۥ﴾ أدركه ﴿نِعۡمَةࣱ﴾ رحمة ﴿مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ﴾ من بطن الحوت ﴿بِٱلۡعَرَاۤءِ﴾ بالأرض الفضاء ﴿وَهُوَ مَذۡمُومࣱ ٤٩﴾ لكنه رُحِم فَنُبِذَ غيرَ مذموم