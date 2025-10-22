لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩
لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩
﴿لَّوۡلَاۤ أَن تَدَ ٰ⁠رَكَهُۥ﴾ أدركه ﴿نِعۡمَةࣱ﴾ رحمة ﴿مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ﴾ من بطن الحوت ﴿بِٱلۡعَرَاۤءِ﴾ بالأرض الفضاء ﴿وَهُوَ مَذۡمُومࣱ ٤٩﴾ لكنه رُحِم فَنُبِذَ غيرَ مذموم