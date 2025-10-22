ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦) ] یاخود ئایا ئه‌وان بۆ ئیمان ناهێنن خۆ تۆ داوای ئه‌جرو پاداشت و كرێت لێ نه‌كردوون و به‌ پاره‌ ئیمان ناهێنن تا له‌به‌ر پاره‌كه‌ ئیمان نه‌هێنن و بكه‌ونه‌ ژێر بارێكی قورس و گران و قه‌رزاریه‌وه‌و توانایان نه‌بێ ئیمان بێنن، خۆ داوای پاره‌ت لێنه‌كردوون.