ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦

﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تَسۡـَٔلُهُمۡ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿أَجۡرࣰا فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ مِمَّا يُعْطُونَكَهُ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٦﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِذَلِكَ