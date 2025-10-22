واملي لهم ان كيدي متين ٤٥ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤) ] نازو نیعمه‌تیان پێ ده‌به‌خشین تا بێئاگا ئه‌بن و پله‌ پله‌ و ورده‌ ورده‌ له‌ ناكاودا به‌ سزا ئه‌یانبه‌ینه‌وه‌ كه‌ هیچ بواری گه‌ڕاندنه‌وه‌یان نه‌بێت وه‌ هه‌ستی پێ نه‌كه‌ن، پێغه‌مبه‌رى خوا - صلی الله علیه وسلم - ده‌فه‌رمێت: (ئه‌گه‌ر بینیتان مرۆڤ تاوان ده‌كات و خواى گه‌وره‌ پێى ده‌به‌خشێت ئه‌وا بزانن ئیستیدراجه‌ بۆ ئه‌وه‌ى زیاتر تاوان بكات تا له‌ ناكاو خواى گه‌وره‌ ده‌یباته‌وه‌) [ وَأُمْلِي لَهُمْ ] وه‌ زیاتر مۆڵه‌تیان ئه‌ده‌مێ و دوایان ده‌خه‌م [ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥) ] به‌ دڵنیایی نه‌خشه‌و پیلانی من زۆر به‌هێزه‌و هیچ كه‌سێك له‌ ده‌ست من ڕزگاری نابێ.