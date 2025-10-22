واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
٣
﴿وَأُمۡلِی لَهُمۡۚ﴾ أَمْهِلْهُمْ ﴿إِنَّ كَیۡدِی مَتِینٌ ٤٥﴾ شَدِيد لا يطاق