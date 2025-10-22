فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤ فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - لێمگه‌ڕێ و وازم لێ بێنه‌و ئه‌م كه‌سانه‌ به‌ من بسپێره‌ ئه‌وه‌ی كه‌ ئه‌م قورئانه‌ پیرۆزه‌ به‌درۆ ئه‌زانێ ئه‌و كه‌سانه‌ بۆ خۆم به‌جێ بێله‌ خۆم سزایان ئه‌ده‌م.