يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

اذكر ﴿یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ﴾ هُوَ عِبَارَة عَنْ شِدَّة الْأَمْر يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاء يُقَال كَشَفَتْ الْحَرْب عَنْ سَاق إذَا اشْتَدَّ الْأَمْر فِيهَا ﴿وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِمْ ﴿فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾ تَصِير ظُهُورهمْ طَبَقًا وَاحِدًا