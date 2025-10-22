ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١) ] یاخود ئایا شه‌ریكیان بۆ خوای گه‌وره‌ داناوه‌و به‌ گومانی خۆیان كه‌ ئه‌و شه‌ریكانه‌ ئه‌توانن له‌ ڕۆژی قیامه‌تدا پاداشتی ئه‌مان بده‌نه‌وه‌ وه‌كو موسڵمانان، ده‌ی ئه‌گه‌ر ڕاست ئه‌كه‌ن با شه‌ریكه‌كانیان بێنن و فریایان بكه‌ون.