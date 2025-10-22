أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:40إلى 68:41

سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠ ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١

٣

سل المشركين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آلهة تكفُل لهم ما يقولون، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم؟