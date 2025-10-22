ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿أَمۡ لَهُمۡ﴾ أَيْ عِنْدهمْ ﴿شُرَكَاۤءُ﴾ مُوَافِقُونَ لَهُمْ فِي هَذَا الْقَوْل يَكْفُلُونَ بِهِ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ﴿فَلۡیَأۡتُوا۟ بِشُرَكَاۤىِٕهِمۡ﴾ الْكَافِلِينَ لَهُمْ بِهِ ﴿إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِینَ ٤١﴾