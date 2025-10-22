سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠) ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - سه‌رزه‌نشتیان بكه‌و پرسیاریان لێ بكه‌و بزانه‌ كێ كه‌فاله‌ت و زه‌مانه‌ت و مسۆگه‌ری ئه‌م شته‌ ئه‌كات و كێیه‌ ئه‌م شته‌ی بۆ مسۆگه‌ر كردوون؟ بێگومان كه‌س نیه‌ و له‌خۆیانه‌وه‌ قسه‌ ئه‌كه‌ن.