سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
{ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ } أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها، ولا الزعامة فيها.