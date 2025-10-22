سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ undefined undefined undefined undefined undefined

{ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ } أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها، ولا الزعامة فيها.