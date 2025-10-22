ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) ] یاخود ئایا ئێوه‌ كتابێكتان له‌به‌رده‌ستدایه‌ كه‌ تیایدا بیخوێننه‌وه‌ ئه‌وه‌ی كه‌ گوێڕایه‌ڵی خوا ئه‌كات و موسڵمان بووه‌ وه‌ك ئه‌و كه‌سه‌ وایه‌ كه‌ خراپه‌كاره‌و له‌سه‌ر كوفر به‌رده‌وامه‌، شتی واتان هه‌یه‌؟ بێگومان نه‌خێر.