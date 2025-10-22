أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:35إلى 68:36

افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟