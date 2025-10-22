افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ undefined undefined undefined undefined

﴿أَفَنَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِینَ كَٱلۡمُجۡرِمِینَ ٣٥﴾ أَيْ تَابِعِينَ لَهُمْ فِي العطاء