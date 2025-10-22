عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢

عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢)