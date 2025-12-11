قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١ قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

{ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ } أي: متجاوزين للحد في حق الله، وحق عباده.