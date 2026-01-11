فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (٣٠) ] هه‌ندێكیان ڕوویان كرده‌ هه‌ندێكیان و لۆمه‌و گله‌یی و گازنده‌یان له‌ یه‌كتری ئه‌كرد.