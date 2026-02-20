تسجيل الدخول
القلم
٢٧
٢٧:٦٨
بل نحن محرومون ٢٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧
بَلۡ
نَحۡنُ
مَحۡرُومُونَ
٢٧
تفسير السعدي
Когда владельцы сада увидели, что он стал подобен мрачной ночи, они воскликнули от волнения и замешательства: «Очевидно, мы заблудились и по ошибке забрели в чужой сад». Когда же они убедились в том, что не ошиблись, то пришли в себя и сказали: «Да ведь мы лишились нашего сада». Они поняли, что это было Божьим возмездием.
