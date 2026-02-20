تسجيل الدخول
القلم
٢٧
٢٧:٦٨
بل نحن محرومون ٢٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧
بَلۡ
نَحۡنُ
مَحۡرُومُونَ
٢٧
Ibn Kathir (Abridged)
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:17إلى 68:28
قَالُواْ سُبْحَـنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَـوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـغِينَ- عَسَى رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبّنَا رغِبُونَ- كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الاْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ-
