القلم
٢٧
٢٧:٦٨
بل نحن محرومون ٢٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧
بَلۡ
نَحۡنُ
مَحۡرُومُونَ
٢٧
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Bali sisi tumekoseshwa mazao yake kwa sababu ya nia yetu ya uchoyo na kuwanyima masikini.»
