القلم
٢٥
٢٥:٦٨
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَغَدَوۡاْ
عَلَىٰ
حَرۡدٖ
قَٰدِرِينَ
٢٥
القرآن تدبر وعمل
قبل ١٦ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٥:٦٨
عزموا على منع المساكين، وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم؛ فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. الألوسي: 15/36.
السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=68_25
#وقفة_تدبرية
