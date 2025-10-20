والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب الجحيم ٨٦ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ] به‌ڵام ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ كافر بوونه‌و كوفریان كردووه‌ وه‌ ئایه‌ته‌كانی ئێمه‌یان به‌درۆ زانیوه‌ [ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٨٦) ] ئا ئه‌مانه‌ هاوه‌ڵی ئاگری دۆزه‌خن و ئه‌خرێنه‌ ناو ئاگری دۆزه‌خه‌وه‌.