وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٨٤ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٤

Всевышний разъяснил, кто из людей ближе к мусульманам и готов быстрее подружиться с ними и полюбить их, а кто из них далек от этого. Иудеи и многобожники - самые заклятые врагами ислама и мусульман; они больше кого бы то ни было стремятся навредить им. Причина же этого в их ненависти к мусульманам, беззаконии, зависти, упрямстве и неверии. А ближе всех к мусульманам - те, которые называют себя христианами. Всевышний объяснил это несколькими причинами. Во-первых, среди христиан есть священники и монахи, то есть богословы и люди, ведущие аскетический образ жизни, предающиеся поклонению в кельях и монастырях. Знания, аскетизм и поклонение делают сердце человека мягким и добрым, а также избавляют его от грубости и жестокости. Поэтому священникам и монахам не присуща грубость иудеев и суровость язычников. Во-вторых, они не проявляют высокомерия перед истиной и не отказываются повиноваться ей по причине заносчивости. Эти качества сближают их с мусульманами и позволяют им быстрее подружиться с ними. Поистине, скромный человек всегда ближе к добру, чем надменный гордец. В-третьих, ниспосланные Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, откровения производят на них такое впечатление, что они смиряются перед ними, а их глаза переполняются слезами. Они слышат истину, в которой они твердо убеждены, веруют в нее и признают ее. Они молят Аллаха принять их в качестве свидетелей. Эти свидетели - последователи Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они свидетельствуют о единстве Аллаха и пророческой миссии всех Божьих посланников. Они подтверждают правдивость всего, что принесли посланники, и свидетельствуют за или против всех предыдущих народов. Они - справедливые мужи, свидетельство которых принимается. Всевышний сказал: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143). Словно отвечая на обвинения тех, кто порицает их за то, что они уверовали без промедления, они говорят: «Что мешает нам уверовать в Аллаха, если к нам явилась истина от нашего Господа, в которой нельзя усомниться? Мы уверовали, повинуемся истине и молим Аллаха ввести нас в Райские сады вместе с праведниками. Почему мы не должны делать этого? Разве у нас недостаточно причин для того, чтобы уверовать без промедления и не оставаться позади остальных?»