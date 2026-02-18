تسجيل الدخول
المائدة
٦٥
٦٥:٥
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
وَلَوۡ
أَنَّ
أَهۡلَ
ٱلۡكِتَٰبِ
ءَامَنُواْ
وَٱتَّقَوۡاْ
لَكَفَّرۡنَا
عَنۡهُمۡ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَلَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
جَنَّٰتِ
ٱلنَّعِيمِ
٦٥
تفسير السعدي
После упоминания о постыдных поступках, пороках и порочных высказываниях людей Писания Всевышний Аллах призвал их покаяться, и это свидетельствует о Его милосердии и великодушии. Он сказал, что если они уверуют в Аллаха, в ангелов, во все Писания и во всех посланников и будут остерегаться ослушания, то искупят любые совершенные прежде злодеяния и войдут в Райские сады блаженства, в которых собрано все, чего желают души и чем упиваются взоры.
