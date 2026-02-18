تسجيل الدخول
المائدة
٦٥
٦٥:٥
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
وَلَوۡ
أَنَّ
أَهۡلَ
ٱلۡكِتَٰبِ
ءَامَنُواْ
وَٱتَّقَوۡاْ
لَكَفَّرۡنَا
عَنۡهُمۡ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَلَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
جَنَّٰتِ
ٱلنَّعِيمِ
٦٥
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
] وه ئهگهر ئههلی كتاب گاورو جوولهكه ئیمانیان بهێنایه به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه تهقوای خوای گهورهیان بكردایهو خۆیان بپاراستایه له تاوان له ههمووشی گهورهتر له شهریك دانان بۆ خوای گهوره [
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
] ئهوا ئهو تاوانانهی كه پێشتر كردبوویان ههموویانمان بۆ ئهسڕینهوه [
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥)
] وه ئهیانمانخسته ناو بهههشتهوه بهههشتێك كه پڕه له نازو نیعمهت.
