٣

[ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) ] ئەو كاتەی كە ڕوو ئەدات كەس ناتوانێ بەدرۆی بزانێت لەبەر ئەوەی تەواو ڕووئەدات و كۆتایی بەهەموو شتێك دێت، یان كەس ناتوانێت بیگەڕێنێتەوەو نەهێڵێت روو بدات.