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فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77(هذه الجملة آخر الجمل المكررة وبها انتهى الكلام المسوق للاستدلال على تفرد الله بالإِنعام والتصرف .