أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:74 إلى 55:75

٣

هؤلاء النساء ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ) أى : لم يلمسهن ويباشرهن ( إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ ) .أى : لم يجامعهن أحد لا من الإنس ولا من الجن قبل الرجال الذين خصصهن الله - تعالى - لهم .