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٣

﴿حُورࣱ﴾ شَدِيدَات سَوَاد الْعُيُون وَبَيَاضهَا ﴿مَّقۡصُورَ ٰ⁠تࣱ﴾ مَسْتُورَات ﴿فِی ٱلۡخِیَامِ ٧٢﴾ مِنْ دُرّ مُجَوَّف مُضَافَة إلَى الْقُصُور شَبِيهَة بالخدور