٣

[ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠) ] وه‌ له‌ناو ئه‌و به‌هه‌شته‌یشدا له‌و دوو باخه‌دا خێرو چاكه‌و هه‌موو شتێكى باشى تێدایه‌، وه‌ ئافره‌تانێكی تیادایه‌ كه‌ زۆر ئافره‌تی چاك و ڕه‌وشت جوانن، وه‌ خۆیشیان له‌وپه‌ڕی جوانیدان.