أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:68 إلى 55:69

٣

{ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ } من جميع أصناف الفواكه، وأخصها النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.