٣

[ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨) ] له‌ناو ئه‌و دوو باخه‌دا جۆره‌ها میوه‌ی تیادایه‌ وه‌ له‌ناو میوه‌كانیشدا خورماو هه‌ناری لێیه‌، (له‌به‌ر گرنگى و سودیان به‌ تایبه‌ت باسكراون).