undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿فِیهِمَا فَـٰكِهَةࣱ وَنَخۡلࣱ وَرُمَّانࣱ ٦٨﴾ هُمَا مِنْهَا وَقِيلَ من غيرها

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%