٣

[ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) ] وه‌ له‌و دوو باخه‌دا دوو سه‌رچاوه‌ی ئاویشی لێیه‌ كه‌ هه‌ڵئه‌قوڵێ وه‌ پڕن و ئاوێكی زۆریان تیادایه‌.