أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:64 إلى 55:65

٣

وقوله : ( مُدْهَآمَّتَانِ ) صفة للجنتين . . . أى : هما شديدتا الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد من كثرة الرى .