أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:62 إلى 55:63

٣

{ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ } من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين.