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٣
﴿وَمِن دُونِهِمَا﴾ الْجَنَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ﴿جَنَّتَانِ ٦٢﴾ أَيْضًا لِمَنْ خَافَ مَقَام ربه

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