٣

[ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠) ] ئایا پاداشتی چاكه‌ چ شتێكه‌ جگه‌ له‌ چاكه‌، واته‌: پاداشتی چاكه‌ هیچ شتێك نیه‌ ته‌نها چاكه‌ نه‌بێ، ئه‌وه‌ی له‌ دونیا چاكه‌ی كردبێ پاداشته‌كه‌ی به‌هه‌شته‌.