أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 55:60 إلى 55:61

٣

هل جزاء مَن أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة؟ فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكذِّبان؟