undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿هَلۡ﴾ مَا ﴿جَزَاۤءُ ٱلۡإِحۡسَـٰنِ﴾ بِالطَّاعَةِ ﴿إِلَّا ٱلۡإِحۡسَـٰنُ ٦٠﴾ بالنعيم

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%